Arrivano le “sentinelle” del lago di Massaciuccoli

TORRE DEL LAGO – Un patto con gli abitanti, le associazioni e le comunità per salvaguardare l’ambiente e promuovere una fruizione consapevole della natura, istituendo una sorta di “sentinelle” del lago per Massaciuccoli. Con questo spirito è stata firmata una convenzione tra l’Ente parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e l’Asd Canoa Kayak Versilia.

Associazione che, come la Rivivilago, la Pro loco Massarosa e la Lipu, rappresenta una delle realtà attive sul territorio del lago di Massaciuccoli.

La convenzione, spiega una nota dell’Ente Parco, prevede la collaborazione per attività di educazione ambientale, di promozione della biodiversità lacustre e fluviale e un monitoraggio continuo del lago. Delle vere e proprie sentinelle del lago che, a partire dalle zone abitualmente frequentate in canoa per gli allenamenti, controllano lo stato dello specchio d’acqua e dei canali segnalando eventuali criticità all’Ente, alle guardie del Parco ed eventualmente alle autorità competenti.

fontenoitv