arrivano i cestini anti-zozzoni, così Pietrasanta contrasta fenomeno abbandono mozziconi e sacchetti spazzatura

Arrivano i cestini anti-maleducati che migliorano il decoro e scoraggiano gli abbandoni. E’ iniziata dal centro storico la sostituzione dei cestini portarifiuti che progressivamente, e gradualmente, interesserà molte aree della città. I nuovi cestini in ferro sono molto più funzionali anche rispetto al triste fenomeno agli abbandoni dei mozziconi delle sigarette e dei sacchetti della spazzatura. La loro caratteristica è quella di avere un foro per l’introduzione dei piccoli rifiuti da passeggio ed una piastra microforata per lo spegnimento delle sigarette. L’iniziativa dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti è stata coordinata dagli assessorati all’ambiente con il vice sindaco, Elisa Bartoli e dei lavori pubblici con Matteo Marcucci.

“E’ un’azione a tutela del decoro e dell’ambiente. Questa iniziativa nasce dall’attività di osservazione ed ascolto sul territorio. – ha spiegato il vice sindaco ed assessore all’ambiente, Bartoli insieme all’assessore Marcucci – I cestini non devono solo garantire un aspetto di decoro ed arredo ma devono essere funzionali rispetto anche a dove sono posizionati. Nel centro storico, ma non solo qui, insiste il malcostume di abbandonare i rifiuti domestici, anche non indifferenziati, nei cestini che dovrebbero essere utilizzati per i piccoli rifiuti. La loro funzione è quella di fungere da deterrente anche nei confronti di questi soggetti che hanno a disposizione la comoda raccolta porta a porta ma preferiscono usare i cestini”.

I cestini recuperati, se valutati in buono, verranno ripristinati per sostituire o implementare la raccolta di rifiuti in altre zone del territorio comunale.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts