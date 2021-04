Arriva un nuovo servizio per i cittadini di Pescia

Arriva un nuovo servizio per i cittadini di Pescia : la Bottega della Salute per la prenotazione dei vaccini e altre operazioni sanitarie.

Da lunedì 19 un numero di telefono e una mail a disposizione di tutti

Un nuovo servizio aiuterà tutte quelle persone che hanno avuto difficoltà nella prenotazione dei vaccini e di altre prestazioni sanitarie. Grazie a un progetto di rete che coinvolge il comune di Pescia in collaborazione con Anci Toscana, parte da lunedì 19, in una prima fase limitatamente ai vaccini, la Bottega della Salute, un ufficio di relazione con i cittadini che semplifica la vita delle persone.

La novità, approvata in queste ore dalla giunta municipale di Pescia su proposta dell’assessore al welfare Fiorella Grossi, prevede un servizio innovativo e multifunzione grazie a una serie di operatori che fanno parte delle Botteghe della Salute e che supporteranno i cittadini nelle prenotazioni vaccinali e per una varietà di servizi sanitari, sociali e di pubblica utilità fra i quali:

– Prenotazione vaccini COVID-19

– Prenotazione visite mediche ed esami

– Attivazione tessera sanitaria

– Consultazione fascicolo sanitario elettronico

– Utilizzo del nuovo sistema SPID per interagire con la Pubblica Amministrazione;

– Pagamento del bollo auto

331-2631580 e al seguente indirizzo email: Il servizio sarà attivo nei giorni di lunedi, giovedi e venerdi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 sino al 30/04/2021. Da lunedi 3/5/2021 il servizio sarà attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Sarà possibile pertanto contattare gli operatori delle Botteghe della Salute negli orari e nei giorni sopra indicati, al seguente numero telefonico :e al seguente indirizzo email: pescia@botteghedellasalute. toscana.it

“Da lunedì parte questo servizio che offriamo come amministrazione comunale insieme all’Anci e alla regione Toscana, per rendere più semplice la prenotazione dei vaccini e degli altri servizi sanitari – dice l’assessore Fiorella Grossi- a disposizione di tutti, gratuitamente. Un aiuto importante in questa fase in cui c’è bisogno, da parte delle persone, di interagire con le strutture sanitarie con strumenti e modalità non semplici per tutti. La comunicazione avviene tramite posta elettronica e numero telefonico, con l’ulteriore possibilità, per chi non riuscisse a completare l’operazione, di fissare un appuntamento per avere ulteriori informazioni e risolvere i problemi”.