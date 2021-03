Arriva la primavera ma anche le prime insidie floreali

PROV. DI LUCCA – Le belle giornate marzoline dal clima primaverile di questi giorni, hanno di fatto sancito l’arrivo della primavera e come spesso accade è la natura a scrivere il calendario.

Tra i primi fiori che ci segnalano che siamo fuori dell’inverno ci sono i Crocus. E con loro alcune varietà di narcisi e le immancabili primule, la prima verità dell’anno, che di fatto annunciano (di nome di fatto) l’arrivo della Prima…vera. Per tutti comunque è la primula il fiore della primavera. Quella che vi mostriamo, con queste splendide immagini di Abramo Rossi, è la Primula Vulgaris una varietà che se raccolta in luoghi adeguati è anche commestibile.

fontenoitv

Poi… da alcuni anni a colorare e invadere alcuni appezzamenti di terreno ci sono i Crocus: in genere si presentano con le varietà di Vernus e Neapolitanus. In effetti sono fiori molto belli da vedere, ma, assolutamente nocivi alla nostra salute. In passato qualcuno li ha scambiati per quelli dello zafferano pagando con la vita questo tragico errore.