ARRIVA A PISTOIA LO SPEED DATE – LA CENA DEI SINGLE

Venerdi 17 Gennaio stai tranquillo ti porterà fortuna

Serata per Single (ingresso consigliato anni 40+) con lo Speed Date (gli uomini parleranno con una partner e a tempo si sposteranno e cambieranno posto)

Serata single che organizzeremo presso Pizza Burger di Pistoia

Sei pronto a metterti in gioco?

Questa è la serata giusta per farlo, fai nuove conoscenze, nuove amicizie con i single provenienti da tutta la toscana!

Arrivo al locale max h 20:30 con verifica iscrizioni allo speed date e pagamento.

inizio cena previsto per le 20:45

Antipasto + giro pizza + bevuta + speed date + musica live

Costo serata a 20€ a persona.

Prima si cena, poi speed date e dopo proseguiremo la serata con la Musica Live.

Dopo cena a disposizione American Bar con i suoi fantastici cocktail

Per essere presente è obbligatorio iscriverti alla nostra serata

WhatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

scrivi nomi partecipanti e un cellulare

Importante se per qualsiasi motivo non potrai essere presente, ti preghiamo di avvertire con largo anticipo.

Ti aspettiamo alla nostra “Magica Serata”, conoscere non è mai stato così facile!!

La serata si svolgerà presso:

Pizza Burger Via Niccolò Rodolico 163 Entrata Via Fermi

Pistoia