Arriva a Lucca l’unica tappa toscana del NEET Working Tour.

La Ministra delle Politiche giovanili Fabiana Dadone illustrerà le opportunità per i giovani che non studiano né lavorano.

Tante le testimonianze dal territorio che si alterneranno sul palco oltre a quelle di giovani content creator di successo:

lo scrittore Dario Moccia, streamer David Masella, il prof. Paolo Masini,

la pro-gamer Miss Hatred, lo youtuber Cartoni Morti e la cosplayer Letizia

Il 26 e 27 aprile in piazza Napoleone, a Lucca – ingresso libero

Lucca, 22 aprile – Il Ministero per le politiche giovanili ha scelto Lucca come unica tappa toscana per il , la campagna informativa itinerante che, partita da Torino, sta attraversando tutta l’Italia in 11 tappe e arriverà il 26 e 27 aprile nel cuore di Lucca, in piazza Napoleone.

Il NEET Working Tour è una campagna informativa itinerante, promossa dalla Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro, Carta Giovani Nazionale e, per la tappa Toscana, anche con il Comune di Lucca e Lucca Crea. L’iniziativa si rivolge ai NEET (Not in Education, Employment or Training): giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione.

Protagonisti della tappa lucchese, oltre alla Ministra alle politiche giovanili Fabiana Dadone, alcuni toscani di successo che si sono creati da soli il proprio futuro, come lo scrittore, content creator e streamer Dario Moccia; l’organizzatore di eventi, content creator e streamer Davide Masella, la pro-gamer e conduttrice Miss Hatred (Jessica Armanetti) e lo youtuber Cartoni Morti (Andrea Lorenzon), la cosplayer Letizia (Letizia Livornese), pronti a raccontare come sono riusciti a trasformare le loro passioni in un mestiere (26 aprile dalle ore 15). I racconti di questi nuovi tessitori di sogni, già protagonisti di diverse edizioni di Lucca Comics & Games, ambiscono a fornire un punto di vista diverso che possa ispirare non solo le nuove generazioni, ma anche informare e aggiornare sulla nuova contemporaneità di cui tutti facciamo parte.

In piazza Napoleone arriverà il NEET Working Truck e sarà allestito un vero e proprio “villaggio”, dove i giovani potranno seguire le diverse attività in programma, ricevere informazioni e confrontarsi con le numerose realtà locali, oltre a partecipare a un denso calendario di appuntamenti ed eventi.

Il Truck ospiterà un palco e nella piazza antistante saranno posizionati gli stand dei partner come Confcommercio e Confartigianato e delle realtà formative del territorio come: Formetica, Per-Corso Agenzia Formativa, Fondazione Campus Lucca, Zefiro, Croce Verde Lucca, Centro Nazionale Volontariato, Servizi Civili del Territorio, Dipartimento per lo Sport, STAF Toscana, Confartigianato, Consulta Studentesca Giovanile Lucca e Caritas Diocesiana Lucca.

Il programma nel dettaglio prende il via il 26 aprile, dalle ore 15, quando sul palco si alterneranno le testimonianze dei giovani del servizio civile, delle associazioni e delle agenzie formative del territorio, il tutto animato da Scuola Zoo. Alle 16 sarà la volta del content creator e streamer Dario Moccia e dell’organizzatore di eventi, content creator e streamer Davide Masella. Alle 18 si esibirà il giovane comico lucchese Francesco Fanucchi; a seguire fra gli interventi più interessanti, quello del professor Paolo Masini, animatore digitale del Polo Fermi-Giorgi, la scuola più grande della Toscana che conta quasi 3000 alunni, e collaboratore di INDIRE che illustrerà i temi della didattica digitale; mentre alle 19 è previsto l’intervento della Ministra Fabiana Dadone, con il direttore di Lucca Comics & Games, Emanuele Vietina, per il panel “Lavorare con le proprie passioni: i mestieri della creatività” incontrano Miss Hatred (pro-gamer) e Cartoni Morti (youtuber). Alle ore 20 sul palco salirà l’associazione Teatrale “Gianburrasca”; mentre alle 20,30 si esibirà il giovane cantautore lucchese Francesco Sgrò, in arte Sgrò, che ha da pochi mesi lanciato il suo primo album.

Il 27 aprile le attività in piazza Napoleone prenderanno di nuovo il via alle 10 e proseguiranno fino alle 12, rendendo protagoniste le scuole del territorio.



L’ingresso e la partecipazione sono gratuiti, scopri come partecipare: https://bit.ly/3KUI0T1