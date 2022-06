Arrighi è sindaca: il centrosinistra riconquista Carrara

CARRARA – Serena Arrighi è il nuovo sindaco di Carrara. La candidata del centrosinistra ha vinto la sfida al ballottaggio con Simone Caffaz con il 57,6% dei voti e oltre 12.000 preferenze.

Una vittoria schiacciante che ha tradito i pronostici: i due apparentamenti siglati una settimana fa davano infatti in apparente vantaggio il candidato del centrodestra. Ma lo stacco in avanti della Arrighi è apparso chiaro fin dall’inizio dello spoglio. È stata accolta in municipio come una star.

Non si è visto in Comune invece Simone Caffaz, rimasto a Marina di Carrara. E neppure Cosimo Ferri, suo alleato al ballottaggio. Per il centro sinistra un ritorno alla guida di Carrara dopo la parentesi 5Stelle. È un ritorno anche per l’ex sindaco Angelo Zubbani, socialista e sostenitore al ballottaggio della sindaca imprenditrice.

Vera sconfitta la partecipazione degli elettori : l’affluenza è crollata al 41%. Dieci punti in meno del primo turno.

fonte noitv