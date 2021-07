Arresto per spaccio nella Pineta di Ponente a Viareggio

Nella giornata di giovedì personale della Squadra Volanti del Commissariato, procedeva all’arresto di E.O., 28enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

​Nello specifico, nell’ambito di attività finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente, la volante durante i consueti controlli all’interno della Pineta di Ponente, percorrendo la strada sterrata lato mare, notava tre soggetti extracomunitari, parzialmente nascosti dalla folta vegetazione, intenti a confezionare dosi destinate alla rivendita al dettaglio. Gli operatori si avvicinavanocon circospezione ai tre uomini che appena si rendevano conto dell’avvicinarsi dei poliziotti si davano alla fuga in direzioni diverse abbandonando sul posto la sostanza stupefacente e tutto il materiale per il confezionamento. Gli operatori si concentravano su uno dei fuggitivi che riuscivano a bloccare in breve tempo rinvenendogli addosso 120 euro provento dell’attività illecita. Sul posto sequestravano anche tutto il materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr. 4,8 lordi e del tipo hashish per gr. 28,3 lordi.

​Il soggetto veniva tratto immediatamente in arresto.

Questa mattina presso il Tribunale di Lucca l’arresto veniva convalidato el’arrestato patteggiava la pena di mesi 10 di reclusione e 1500 euro di multa. Con la sentenza gli veniva anche applicata la misura del divieto di dimora.