ARRESTATO UN MEDICO PISTOIESE PER FALSE VACCINAZIONI

Dichiarava falsamente di aver somministrato vaccini anti-Covid a numerosi pazienti No vax che lo raggiungevano da tutta la Toscana per ottenere un Green pass fasullo. Per questo motivo, in seguito alle indagini dei carabinieri di Prato e del Nas di Firenze coordinate dalla Procura di Pistoia, un medico della Montagna Pistoiese è finito agli arresti domiciliari. Al momento risultano indagate 19 persone.

Il dottore, ora ai domiciliari, è accusato anche di peculato, per la presunta dispersione dei vaccini, di truffa e di omissione di atti di ufficio. Sequestrati anche i certificati di vaccinazione