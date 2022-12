Arrestato per furto commessi ai danni di distributori automatici collocati presso un noto autolavaggio cittadino.

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un cittadino italiano di 27 anni per una serie di furti commessi ai danni di distributori automatici collocati presso un noto autolavaggio cittadino.

Le indagini da parte della Squadra Mobile della Questura erano partite dopo che il titolare dell’esercizio, alla fine del mese di settembre, aveva richiesto l’intervento dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, dopo aver constatato alla riapertura che ignoti, mediante arnesi atti allo scasso, aveva forzato la cassetta degli incassi e la macchinetta rendi resto dei distributori aperti h24, posti al servizio della sua attività, asportandone il contenuto.

Attraverso la visione delle telecamere appositamente fatte installare dagli investigatori nei pressi del distributore e di quelle dell’impianto di videosorveglianza comunale, si risaliva allo scooter utilizzato per commettere il furto ed al tragitto percorso dai rei per raggiungere questo capoluogo, indirizzando le indagini nei confronti di soggetti residenti nel pisano, dediti alla commissione di questa tipologia di reati.

Nel frattempo i malviventi ponevano in essere altri due furti, fino alla fine di ottobre, questa volta utilizzando due autovetture provento di furti commessi nella nostra provincia ed in quella di Pisa. Uno dei due autoveicoli veniva ritrovato in un’area di parcheggio a Pisa e monitorato ipotizzando che potesse essere riutilizzato in altri furti, cosa che non avveniva.

Nel frattempo attraverso un costante raccordo con altri uffici di polizia di province limitrofe, venivano acquisite informazioni su un soggetto italiano pluripregiudicato, privo di occupazione, già deferito in altre occasioni, quasi tutte per reati contro il patrimonio. Attraverso la comparazione fisionomica tra le immagini acquisite sul luogo dei furto e quelle estrapolate dai vari foto-segnalamenti effettuati sul territorio toscano, veniva isolato il profilo del soggetto sospettato, che pertanto veniva deferito all’A.G. per tutti gli episodi delittuosi commessi a Lucca e denunciati dal titolare della ditta installatrice dei distributori.

Il GIP presso il Tribunale di Lucca, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza a suo carico, riconoscendo la “professionalità” ed inclinazione a delinquere del soggetto, ha quindi emesso la misura cautelare personale nei suoi confronti.

All’indagato, già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma per pregressi reati contro il patrimonio, vengono contestati tre episodi per un danno economico superiore ai 13.000 Euro, tra danneggiamenti e somme complessivamente asportate.

Gli Agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, all’esito di un mirato servizio di appostamento, lo hanno rintracciato alle prime luci dell’alba nel comune di Pisa, traendolo in arresto e sottoponendolo ai domiciliari presso la sua abitazione.

Le indagini hanno consentito di deferire all’A.G. anche il complice, cittadino italiano di 31 anni, a carico del quale, tuttavia, sono stati raccolti indizi di colpevolezza in ordine ad uno solo degli episodi commessi; negli altri casi, infatti, il palo era sempre rimasto a bordo dell’autovettura, senza venire pertanto mai ripreso dalle telecamere.