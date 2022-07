ARRESTATO PER FURTO AGGRAVATO DALLA POLIZIA DI VIAREGGIO

Alle prime luci dell’alba di oggi personale della Polizia di Stato, Commissariato PS di Viareggio – Squadra Volante, nell’ambito dei servizi di intensificazione di controllo del territorio, ha arrestato M.N. 28enne marocchino, per il reato di furto aggravato all’interno di uno stabilimento balneare.

Durante la notte, alle ore 03.40 circa, scattava l’allarme al bagno Flora di Viareggio e la Volante, una volta sul posto constatava, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che in effetti un uomo si era introdotto nello stabilimento e dopo aver asportato la cassa della zona bar che, come specificato dai proprietari, conteneva 150 euro, si era allontanato sulla spiaggia.

Iniziava quindi una ricerca della persona che, non soddisfatto della prima incursione, alle ore 04.45 circa si introduceva di nuovo all’interno del bar dello stabilimento dove si appropriava di bottiglie di vino e di altri generi in vendita.

Gli operatori, ancora alla sua ricerca, allo scattare del nuovo allarme immediatamente tornavano allo stabilimento dove vedevano l’uomo fuggire sulla spiaggia cercando di liberarsi della refurtiva; la fuga però durava ben poco e, una volta bloccato, il maghrebino veniva trovato in possesso anche dei soldi del furto precedente; poco distante veniva anche ritrovata la cassa rubata in precedenza; la cassa era stata forzata e, dalle tracce di sangue rinvenute su di essa, si aveva la certezza che il ladro si fosse ferito come in effetti si presentava il maghrebino che al momento del fermo aveva su un braccio una ferita sanguinante.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato arresto e verrà giudicato con rito direttissimo nel pomeriggio odierno davanti al Giudice del Tribunale di Lucca.