71/ENNE ARRESTATO PER DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI

Lucca, 6 febbraio 2021. Un italiano di anni 71, ex coltivatore diretto, residente nella frazione Marlia del Comune di Capannori (LU), è stato arrestato dai Carabinieri a seguito di un normale controllo amministrativo, nell’ambito dell’ordinaria attività volta a verificare la corretta custodia e detenzione delle armi da parte dei proprietari titolari di relativo permesso di porto/detenzione.

Per tale motivo, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ponte a Moriano si sono recati presso l’abitazione del pensionato, dove hanno riscontrato la presenza di 3 fucili da caccia, regolarmente acquistati a suo tempo, ma non denunciati dal proprietario all’Autorità di Pubblica Sicurezza a seguito del cambio di residenza avvenuto alcuni anni fa. Lo stesso, inoltre, nonostante non fosse titolare di un porto d’armi per uso caccia, revocatogli nel 2005 a seguito di condanna per piccoli reati, deteneva con se, in maniera abusiva, oltre 1.000 cartucce di vario calibro e circa 1,5 kg di polvere da sparo contenuta in sacchetti di plastica. La scoperta principale, tuttavia, è avvenuta ancora dopo, quando i Carabinieri, all’interno di un piccolo armadietto, hanno rinvenuto una pistola revolver clandestina, non censita, marca Smith &Wesson, cal. 32, prodotta nei primi del 900, mai denunciata, dal 71/enne al pari di altre persone prima di lui. Il pensionato si è giustificato asserendo di non conoscere bene la normativa sulle armi e di aver rinvenuto la pistola in un terreno vicino una sua vecchia abitazione, oramai oltre 40 anni fa, conservandola sempre con se, senza averne fatto mai uso.

Arrestato e ammesso al regime degli arresti domiciliari, sarà questa mattina giudicato con rito direttissimo. Tutte le armi, unitamente al munizionamento da lui detenuto, sono stati sottoposti a sequestro. Nei confronti della pistola clandestina, in particolare, saranno esperiti dal parte dei Carabinieri del RIS accertamenti tecnico – scientifici, al fine di appurare se e quando l’arma possa essere stata utilizzata e l’eventuale riconducibilità ad azioni delittuose poste in essere.