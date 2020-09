Arrestato marocchino dopo una violenta lite per lesioni aggravate

Intorno alla mezzanotte è scoppiata una violenta lite nei pressi di un esercizio pubblico. Gli agenti hanno trovato un uomo, poi arrestato, con una bottiglia di vino rotta in mano e la mano sanguinante, e un uomo a terra con il volto sanguinante a causa del colpo inferto dall’aggressore arrestato e tradotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.