ARRESTATO IN TRIBUNALE A LUCCA

Oggi intorno alle 13 le volanti hanno arrestato un uomo per violenza a pubblico ufficiale.

Il Soggetto stava entrando in tribunale quando la guardia giurata lo invitava a indossare la mascherina. l’uomo, già conosciuto per altri precedenti e intemperanze (era lì in quanto imputato in un altro processo) ha sputato in faccia alla guardia giurata e poi gli ha spruzzato sempre in faccia una bomboletta di Spray al peperoncino.

Le altre guardie giurate lo hanno subito bloccato in attesa del arrivo della volante che lo ha arrestato