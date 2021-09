Arrestato in pineta con la droga negli slip

Viareggio – Nella serata di sabato il personale del Commissariato di Viareggio, ha tratto in arresto un cittadino marocchino, O.E. di anni 29,in Italia senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

L’uomo, intercettato nella Pineta di Ponente, è stato bloccato in Via Bertini dopo un tentativo di fuga e perquisito; all’interno degli slip aveva nascosto due panetti di hashish per un peso complessivo di 194 grammi e un sacchetto con svariate dosi di cocaina per un un totale di 33 grammi, oltre a circa 1200 euro in contanti . Il 29 enne, già gravato da numerosi precedenti, è stato dichiarato in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Lucca a disposizione dell’Autorità Giudiziaria