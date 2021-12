arrestato in flagranza di reato, nella nottata odierna, un italiano del 75, senza fissa dimora,

È stato arrestato in flagranza di reato, nella nottata odierna, un italiano del 75, senza fissa dimora,

con pregiudizi di polizia, resosi responsabile di furto aggravato e danneggiamento aggravato ai danni del magazzino Metro e della ditta che gestisce i distributori automatici all’interno dello stesso stabile, in via del Brennero.

Alle ore 0 1:10 nel transitare in questa via del Brennero gli operatori notavano un individuo sospetto che alla vista della volante cercava di nascondersi. Immediatamente raggiunto è stato bloccato e sottoposto a controllo a seguito del quale veniva trovato in possesso di diverse monete, bevande e numerosi attrezzi atti allo scasso.

Effettuato un sopralluogo nelle immediate vicinanze si riscontrava il danneggiamento dell’ingresso del magazzino Metro e, all’interno dello stesso, il danneggiamento di 3 distributori di bevande ed alimenti. L’italiano, è stato pertanto tratto in arresto e stamattina si terrà la direttissima.