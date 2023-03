Arrestato il quarto scafista del naufragio di Cutro

È un 28enne turco rintracciato in Austria

E’ stato arrestato il quarto presunto scafista dell’imbarcazione carica di migranti il cui naufragio a Cutro, all’alba del 26 Febbraio scorso, ha provocato la morte accertata di 72 persone e un numero ancora imprecisato di dispersi.

Si tratta di un cittadino turco, Gun Ufuk, di 28 anni, che dopo il naufragio era riuscito ad allontanarsi e a rendersi irreperibile.

Ufuk, secondo quanto si é appreso, é stato rintracciato in Austria.

Segno che gli scafisti hanno una catena d’appoggio, anche in Italia.

Come ha dimostrato in maniera clamorosa, con riflessi sull’acceso, ad arte, dibattito politico di questi giorni, dopo la tragedia di Cutro, usata e stiracchiata ad uso e consumo proprio un pò da tutte le parti, la puntata di ieri sera di Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano su Rete 4, mostrando filmati che atestano i contatti, quando non vere e proprie collusioni, tra scafisti ed alcune navi di alcune ONG. Rapporti sotto inchiesta e che si stanno accertando in un processo che si sta svolgendo a Trapani. La puntata di Giordano ha poi fatto vedere anche come alcuni centri di accoglienza sinao ridotti in condizioni miserevoli e gestiti in maniera inumana addirittura da multinazionali straniere che si fanno pagare milioni dallo Stato Italiano!