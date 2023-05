Arrestato il presunto violentatore di Latina: si tratta di un rumeno che aveva già fatto violenza a tre donne e con numerosi precedenti penali

Preso l’uomo ricercato per la violenza su una 16enne a Latina. Era intento a farsi di crack.

Il 31enne è stato trovato in una fabbrica abbandonata in località Pontenuovo, nel comune di Sermoneta. L’uomo nel corso degli ultimi 10 anni è stato chiamato a rispondere di una serie di furti in abitazione, di ricettazione, di una rapina a un anziano da cui è stato poi assolto per insufficienza di prove e di maltrattamenti nei confronti di tre donne, tutte sue ex compagne.

È stato fermato Dragos Daniel Marcu, 31enne di origini romene, sospettato di aver rapito e violentato una ragazza di 16 anni e aver picchiato il ragazzo che era con lei. L’uomo negli ultimi 10 anni è stato più volte denunciato, arrestato e processato ed era già stato accusato di violenze nei confronti di altre tre donne.

Si nascondeva in una fabbrica abbandonata e degradata di Sermoneta

È stato arrestato l’uomo accusato di aver rapito e violentato una ragazza di 16 anni mercoledì scorso a Latina che era all’interno di una microcar nei pressi della stazione dei treni con un amico.

Il trentunenne già notissimoo alle forze dell’ordine per diversi precedenti, avrebbe aggredito i due giovanissimi.Addirittura il 31enne di origini romene, senza fissa dimora e quindi è da chiedersi di cosa vivesse e soprattutto come pagasse la droga che usava, era anche stato colpito da un mandato di cattura europeo per reati compiuti in Romania. Dopo aver scontato la pena nel suo Paese il 31enne era tornato alle porte del capoluogo pontino.

Dragos Daniel Marcu, si nascondeva alla Mistral, la fabbrica abbandonata a Pontenuovo, nel territorio di Sermoneta, in provincia di Latina.

È stato identificato dalla 16enne e dal ragazzo di 18 anni che era con lei, attraverso una foto segnaletica: questi ultimi lo avrebbero trovato mercoledì scorso, giorno dell’aggressione, intento a drogarsi con del crack all’interno del sito dismesso dell’ex zuccherificio di via delle Industrie, ora in completo stato di abbandono e degrado, dove i due erano arrivati in microcar parcheggiando all’interno dell’area di oltre 10.000 mq. Il trentunenne, un volto conosciuto a Latina Scalo e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, secondo chi indaga, avrebbe aggredito i due giovanissimi, colpendo con un pugno al volto il diciottenne, rimasto svenuto, e costringendo la sedicenne a salire sulla microcar per poi portarla via.