ARRESTATO DALLA POLSTRADA UN CITTADINO ITALIANO PER FURTO

COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA

VIAREGGIO

In data 19.06.2022 la Squadra Volante del Commissariato di Viareggio in collaborazione con personale della Polizia Stradale di Pontremoli intervenuta a Viareggio dopo un lungo pedinamento elettronico, nato nella nottata stessa a Milano dove era stato segnalato un tentativo di furto presso un Centro Commerciale e nella stessa circostanza, un furto di una vettura di servizio (munita di apparato gps) appartenente ad una guardia giurata intervenuta sul posto e aggredita dal ladro. Pertanto dopo una intensa attivita’ veniva fermato e identificato il responsabile dei fatti citati, nel cittadino italiano di anni 31 P.M. con pregiudizi di polizia, risultato essere peraltro l’autore di numerosi furti avvenuti nei giorni precedenti in diverse attività commerciali della zona. Il soggetto veniva così deferito all’autorità giudiziaria per furto aggravato e tratto in arresto dalla polstrada di Pontremoli per resistenza , oltraggio e violenza a pubblico ufficiale.