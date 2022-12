A seguito di una segnalazione giunta da parte di un cittadino

i militari in pochi minuti hanno raggiunto una via adiacente alla stazione ferroviaria di Querceta dove hanno bloccato l’uomo che, poco prima, aveva spaccato i vetri di tre autovetture in sosta, introducendosi all’interno dei mezzi asportando denaro contante.

E’ un 22enne di Capannori, già noto alle forze dell’ordine, che è finito in manette con l’accusa di furto aggravato.

Il giovane, trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma di Viareggio