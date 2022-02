ARRESTATO DAI CARABINIERI PER UN FURTO IN FARMACIA

CARABINIERI DI LUCCA: ARRESTATO RAPINATORE

Il 16 febbraio 2022, i Carabinieri della Stazione CC di San Lorenzo a Vaccoli in collaborazione con quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lucca, nel corso di servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 43enne del luogo, pregiudicato, per rapina aggravata in concorso.

L’uomo, intorno alle ore 12:00, unitamente ad un complice datosi alla fuga ma in corso d’identificazione, armato di coltello, si è introdotto all’interno della farmacia “San Paolo”, ubicata in “Capannori (LU), Via di Tiglio nr. 41 e, sotto la minaccia dell’arma, si impossessava di circa 1.000,00 euro in contanti.

Le immediate ricerche esperite permettevano di localizzare e bloccare l’uomo, in questa località San Concordio, a bordo dell’autovettura utilizzata per la fuga.

Nel frattempo in rapinatore aveva trovato il modo di cambiarsi gli indumenti indossati durante la rapina che sono stati rinvenuti all’interno del veicolo.

E’ stata altresì rinvenuta e sequestrata parte della somma asportata.

Il rapinatore, arrestato, è stato associato al carcere di Prato.