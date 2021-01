Arnaldo Mannini, il sosia di Mr Bean e protagonista de “L’Uomo Samargantico”, sulla RAI

Il messaggero del film “L’Uomo Samargantico”, Arnaldo Mangini su Rai Uno, in diretta sul primo canale nazionale italiano, alcuni giorni fa.

Protagonista di spettacoli in tutta europa come sosia di Mister Bean e non solo, Mangini ha fatto un vero e proprio show in televisione.

Nel film interpreta un surreale “messaggero” ed il suo personaggio è divertentissimo.

“L’Uomo Samargantico”, scritto da Luca Martinelli e Fulvio Fuina, uscirà nelle sale cinematografiche e, in attesa di tempi migliori, partecipa a importanti festival cinematografici.