Armato di coltello tenta la rapina in due negozi: 22enne in manette

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca, nella serata di ieri, hanno arrestato un 22enne residente a Capannori, per due tentate rapine in esercizi commerciali. Il ragazzo, intorno alle 20, armato di coltello e con il volto parzialmente travisato da sciarpa e cappuccio, si è introdotto all’interno del negozio Outlet del Borgo, a Borgo Giannotti, a seguito della prontezza della proprietaria che è riuscita a convincerlo di essere sprovvista di denaro contante, ha desistito allontanandosi velocemente. Poco dopo, il giovane, con le medesime modalità, ha fatto irruzione all’interno della barberia Ale the Barber in via del Brennero. Anche in questo caso il rapinatore non è riuscito a portare via nulla perché osteggiato dai titolari e si è subito dato alla fuga. Grazie alle indicazioni fornite dai titolari, i carabinieri intervenuti sono riusciti a localizzare il rapinatore e ad arrestarlo.