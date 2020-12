Armando Fancelli ha il mio, il nostro, sostegno incondizionato

Armando Fancelli

Fratelli d’Italia che chiede le dimissioni del Fancelli è la cosa più ridicola e incoerente che si possa sentire. Un partito alleato di Orban, il quale i diritti civili non sa nemmeno dove stanno di casa, un partito sostenitore di un nazionalismo vetusto e disastroso, zavorra della storia. Se fosse per partiti come questi in Italia avremmo ancora il diritto di famiglia degli anni ’50. E si permettono di chiedere le dimissioni di chi per i diritti civili, per gli anziani, per la comunità tutta, si fa in quattro ogni giorno e da una vita?!

ha tutta l’amministrazione compatta con lui, tutta la gente dalla sua, e continuerà a svolgere il ruolo di consigliere comunale con gli stessi sentimenti che da sempre lo animano. Noi tutti siamo con lui.