ARISTA MA ANCHE BISTECCA NEL TAGLIO ANTICO

ARISTA MA ANCHE BISTECCA NEL TAGLIO ANTICO



quando andate dal macellaio e acquistate delle bistecche o arista di maiale sarebbe opportuno per il sapore, per mantenere la carne tenera acquistarla nel taglio antico e cioè con la cotenna.

é molto probabile che il macellaio non ce l’abbia ma se lo avvertite prima vedrete soddisferà la vostra esigenza e vi farà i complimenti per la scelta e sarebbe anche bene che i macellai lo tenessero nel banco normalmente.



Poi lo rivestite con un trito di aglio, salvia e rosmarino impastato ad una noce di burro, sale e pepe.

Sentirete che squisitezza, specialmente la cotenna ben croccante, proprio come nella porchetta.

FONTE EZIO LUCCHESI