Arezzo, Uccise la madre col cuscino: va in casa di cura

L’omicidio in preda al delirio scatenato da un “disturbo schizoaffettivo”. È stato così scarcerato l’operaio di 47 anni, autore dell’assassinio ma giudicato non imputabile.

L’omicidio avenne a Calbenzano, dove fu uccisa Assunta Andreini di 85 anni, la mamma dell’uomo, soffocata con un cuscino.

Ora la scarcerazione per Manuele Andreini per “un vizio totale di mente”. Quella notte, tra il 13 e il 14 Ottobre, sarebbe stato in preda ad un delirio violento scatenato dal disturbo schizoaffettivo, malattia di cui soffre secondo il dottor Massimo Marchi, a cui il Gip aveva affidato una perizia psichiatrica.

Andreini, operaio di 47 anni, verrà affidato ad una struttura residenziale psichiatrica di secondo livello (Srp2), una casa di cura, dove starà in regime di libertà vigilata. Niente residenza per le misure di sicurezza, la Rems, come aveva chiesto l’avvocato Francesco Maria Vanni Gusmano, che da subito volle un accertamento sulle capacità di intendere e di volere del suo assistito, che in passato è stato più volte sottoposto a cure specifiche.

Andreini da oggi vivrà in un luogo di cura dove, in libertà vigilata, seguirà il percorso terapeutico e riabilitativo. L’uomo ha quindi lasciato la sezione sanitaria di Sollicciano, in cui si trovava dal giorno dell’omicidio, per raggiungere la struttura psichiatrica di Abbadia San Salvatore “I Prati”.

d.v.