Arezzo, “Hai saltato la fila”, dalla lite in discoteca alle botte fuori dal locale: fratelli magrebini a processo anche per furto

In discoteca, un po’ per l’alcol o altre sostanze, un po’ per la presenza delle ragazze, spesso si accendono discussioni che non di rado degenerano.

Per il processo di cui parliamo, tutto era iniziato proprio in discoteca. Era il ferragosto del 2021 quando uno studente di Cortona, all’interno del locale, avrebbe fatto notare ad un ragazzo più giovane che doveva rispettare la fila. Un’osservazione che a uno dei due non sarebbe andata giù. Tanto da avvisare il fratello e dare un appuntamento all’altro fuori del locale, di fronte alla scuola di Camucia.

Il ragazzo pensava di poter chiudere il diverbio a parole. Invece, stando a quanto poi denunciò alle forze dell’ordine, su di lui sarebbero piovuti calci e pugni e gli sarebbero stati rubati una catenina d’oro ed un borsello.

La vicenda, della quale si occuparono i militari dell’Arma, è stata rievocata nei giorni scorsi in tribunale, di fronte al collegio presieduto dalla giudice Elena Pisto. Sul banco degli imputati c’erano due fratelli di origini magrebine, entrambi molto giovani, assistiti dal legale Antonio Crivelli. Su di loro pendono le accuse di rapina e lesioni.

Lo studente si è costituito parte civile ed è assistito dal legale Niki Rappuoli.

Nell’ultima udienza nei giorni scorsi, sono stati sentiti i testimoni della parte civile. Ragazzi che avevano accompagnato lo studente fino di fronte alla scuola di Camucia e si sono trovati ad assistere ad alcuni momenti dell’aggressione.

In seguito alla vicenda il giovane riportò ferite alla testa e ad un orecchio e fu giudicato dai medici guaribile in 10 giorni.

Sulla vicenda condussero minuziose indagini i Carabinieri di Cortona che, in seguito alla denuncia, perquisirono anche l’abitazione dei fratelli. Proprio qui trovarono la refurtiva.