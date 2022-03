Aquilea avrà il suo nuovo parcheggio: iniziati stamani (15 marzo) i lavori per costruire un’area destinata alla sosta a valle del paese

Presto Aquilea avrà il suo nuovo parcheggio: iniziati stamani (15 marzo) i lavori per costruire un’area destinata alla sosta a valle del paese

I lavori interesseranno anche una seconda area a monte di Aquilea da destinare in futuro all’attesa sicura di Protezione civile.

Sono iniziati stamani (15 marzo) ad Aquilea i lavori che finalmente doteranno il paese di un nuovo parcheggio pubblico e di un’area che sarà destinata all’attesa sicura di Protezione civile.

L’opera è stata oggetto di variante urbanistica nel mese di novembre scorso e adesso, dopo l’aggiudicazione dei lavori alla ditta Edilgemini Costruzioni, il cantiere è potuto partire. L’intervento per il parcheggio viene effettuato a valle del paese, in un terreno che, provenendo da Sesto di Moriano, è situato lungo la strada comunale, leggermente al di sopra della quota della resede stradale. Per questo i primi lavori a partire sono quelli necessari allo sbancamento del terreno, proprio per portare il parcheggio al livello della strada, dopo di che sarà realizzato un muretto di perimetro dell’area che verrà pavimentata con autobloccanti grigliati per consentire una maggiore permeabilità del terreno. Sarà poi predisposta l’illuminazione pubblica e verranno regimate le acque meteoriche. Contemporaneamente a questo intervento, parte anche l’altro, a monte del paese di Aquilea, dove sarà realizzata un’area da destinare in futuro all’attesa sicura di Protezione civile a servizio dell’abitato: in questo caso si tratta semplicemente di sbancare il terreno per portarlo al livello della strada, in modo che diventi facilmente accessibile a persone a piedi ed eventuali mezzi.

“Dotare i paesi dei servizi e delle infrastrutture necessarie e ammodernare quelle esistenti – commenta l’assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini – significa permettere a chi vi abita di continuare a farlo anche in futuro. Si tratta di un investimento che l’amministrazione comunale è chiamata a operare per fare in modo che tutto il territorio, e ogni sua singola parte, sia messo in grado di avere una crescita armonica. Come nel caso del paese di Aquilea, dove andiamo a costruire un’area di sosta per le auto che renderà comodo e sicuro il parcheggio e che decongestionerà l’abitato. Del resto questo intervento era stato richiesto dai cittadini stessi che vivono nella frazione e nessuno conosce meglio le criticità dei luoghi di chi vi abita e li vive quotidianamente”.

Il parcheggio di Aquilea e la realizzazione dell’area di Protezione civile hanno un costo di 100.000 euro e i lavori, se non ci saranno imprevisti in corso d’opera, dovrebbero terminare all’inizio dell’estate.