Apuantrek sabato – La magica Luna nel monte Forato e le incisioni rupestri di Volegno

sia sabato che domenica faremo la stessa facile escursione per dar modo a tutti di partecipare. Andremo nelle Apuane meridionali tra i paesi di Pruno e Volegno per ammirare la magia della Luna che passa nel monte Forato. Questa è l’ultima occasione invernale per vedere nelle ore pomeridiane una delle manifestazioni Apuane più suggestive ed emozionanti. La mattina andremo a conoscere le incisioni rupestri sopra il paese di Volegno scoperte alcuni anni fa da Stefano, la guida che ci accompagnerà in questa esperienza. Sabato la Luna passerà dopo le 15 e domenica dopo le 16 sperando che il tempo ci assista…Le Apuane non sono un luogo ma un sentimento.

Per informazioni 3381399107

Stefano Pucci