Apuantrek Orto di Ubaldo sabato 11 e domenica 12 settembre ore 17 merenda vegetariana: Trionfo dei sapori Apuani

Salve a tutti, per dar modo a tutti di partecipare senza creare assembramenti, Apuantrek ha pensato di proporre questa merenda vegetariana entrambi i giorni. La calda e lunga estate ha fatto maturare in anticipo e assieme molti frutti, quindi è stata una frenetica rincorsa nel preparare le confetture per non perdere la selvatica qualità (sono tutte disponibili presso la casa di Apuantrek) e in questo evento verranno utilizzate solo alcune. Saremo all’aperto nell’Orto di Ubaldo per gustare un mix vegetariano unico nel suo genere con quasi tutti prodotti realizzati da Stefano. Portatevi solo le posate e il bicchiere.

Le olive dolci sono in salamoia e raccolte da piante che vivono nel bosco circondate dai pini. Il crostino rosso è il concentrato di pomodoro dell’Orto con la spezia Apuana del Satiro. Quello di Porro selvatico è introvabile per la scarsa quantità di piante in natura. La focaccina con il Buon Enrico (raccolto solo le foglie) è una piccola pianta che vive in alta quota sulle montagne. Il Nespolo germanico è un piccolo frutto selvatico marrone ormai dimenticato. Le mele renette sono quelle originali raccolte da piante non trattate e inselvatichite. Il Corniolo è un piccolo frutto selvatico rosso molto apprezzato dall’uomo preistorico, come anche il frutto bluastro del Prugnolo che servirà per affogare la ricotta di pecora. Il vino è genuino senza additivi prodotto dalla poca e varia uva dell’Orto, con l’aggiunta di grappoli ben maturi di Montepulciano d’Abruzzo per dare i gradi indispensabili alla conservazione.

Necessaria la prenotazione al 3381399107 i posti sono limitati.

Ore 17 Trionfo dei sapori Apuani menù a 16 euro

Olive dolci del Varigello.

Crostino rosso del Satiro.

Crostino di Porro Selvatico

Focaccina di Buon Enrico.

Confettura Nespolo Germanico e Provolone

Confettura di Mele Renette e Fontina.

Confettura di Corniolo e Gorgonzola.

Ricotta di pecora e sciroppo di Prugnolo.

Vino orto di Ubaldo.

Acqua e caffè.

Stefano Pucci