Apuantrek escursione 7 maggio: Ai piedi del monte Altissimo il Trono altare Antonucci e la Sacra Polla. Escursione nelle Apuane centrali per conoscere le tracce delle nostre radici un po’ Etrusche un po’ Liguri Apuane legate al rinnovamento della vita. Il famoso Trono Altare Antonucci prende il nome dello scopritore Bruno Antonucci, il professore ricercatore che accompagnava spesso i suoi allievi in Natura per far conoscere le radici di un popolo amante della montagna e della libertà. In ricordo di lui oggi il museo archeologico Versiliese di Pietrasanta prende il suo nome. E’ sempre stato un mistero questo Trono Altare; in quel luogo chiamato “Culiceta” esisteva il vecchio paese che poi fu trasferito poco lontano, assumendo il nome di Azzano, il che indica che probabilmente su quell’altare orientato verso il tramonto, venivano fatti dei riti legati alla primavera e all’autunno. Non tanto lontano e non è un caso, ai piedi dell’imponente montagna chiamata Altissimo, dove Michelangelo inviato da Papa Leone X per cercare il marmo in Versilia, aveva in sogno l’idea di scolpire un gigante di pietra che dal mare “incutere paura doveva”. Proprio lì sgorga una sorgente sacra, la Polla, dove i Liguri Apuani avevano scelto come luogo ideale per realizzare a qualche metro di distanza la necropoli delle “Penne rosse”. Da quella zona che visiteremo chiamata non a caso “Mortigliani” è passata anche la via della Libertà tracciata dalla Guida Partigiana Sciamino, vedremo la sua casa dove dalle finestre poteva controllare direttamente il passo del Pitone e in caso di bisogno andava a soccorrere anche di notte i civili abbandonati al loro destino dalle guide improvvisate. Per informazioni 3381399107

P.S. si avvisa che ci sono ancora posti disponibili per la cena vegetariana di sabato 6 maggio alla Brilla di Massarosa.