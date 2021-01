APUANE – Ieri é stata una brutta giornata nel versante nord ,

Buonasera , Ieri é stata una brutta giornata nel versante nord , come molti avranno appreso vari sono stati gli incidenti. Veramente fortunato l escursionista caduto sul Corchia , cadere li e raccontarla non é facile. Forse meno fortunato e un po’ imprudente la guardia del parco caduta sulla marmifera che conduce dalla provinciale vagli-gorfigliano al martoriato passo della focolaccia. Risolvo subito tutte le polemiche sulla accaduto, in paese ho sentito un sacco di voci,tutti pronti a giudicare e a scandalizzarsi perché aveva ai piedi le ciaspole, ma chi di voi che va in montagna non ha mai risalito un paleo con le scarpette da roccia,aspettato qualche metro prima di togliersi gli sci o prima di calzare i ramponi, non tutti scendono dall’ auto con i ramponi ai piedi e per quanto potrà sembrare impossibile quando ancora qualcuno poteva permettersi di dirmi cosa fare e non fare in montagna era sconsigliato, in effetti molti incidenti avvengono perché le persone poco avvezze a portare 12 lame affilate sotto ai piedi s inciampano o ancora peggio si feriscono colpendosi il polpaccio della gamba opposta.

Oggi si sostiene che proprio per questo é meglio fare pratica , portarli anche dove non servono per essere avvezzi a camminarci , si vedono gite CAI scendere dall’ autobus con i mono punta studiati per i buchi nelle cascate canadesi per andare al Prado in appennino . Io lo faccio ho i g-12 in piedi tutto il giorno e consiglio di farlo , tutta pratica e abitudine . Ma le condizioni di oggi, io mi sono trovato per caso nel luogo dell’ incidente , stavo correndo sulla provinciale e quando ho sentito dell’ accaduto é il caso di dire sono accorso sul luogo ,meno di un km dalla provinciale dove i guarda parco avevano parcheggiato , la prima slavina importante e ghiacciata , pensate che io sono salito con le lycan della sportiva , con gran scandalo del soccorso che arrivato a piedi un ora abbondante dopo di me mi ha redarguito ” dove va lei concio così ” ( operatore del pegaso era già in luogo e aveva già vericcellato il ferito , i soccorritori sono arrivati dopo solo per fare scendere la guida collega dello sventurato e restato incolume ) .

Insomma più di perderci in futili polemiche , sul perché avessero le ciaspole ai piedi , nessuno gli ha controllato nello zaino ,magari avevano i ramponi ma non li avevano ancora indossati , erano veramente vicini all auto e buona parte della strada era stata pure pulita, in quelle condizioni mi é capitato molte volte di azzardare qualche passo prima di cambiare lo strumento calzato .

Ma quello che invece non si deve mai assolutamente fare , e per questo mi sono permesso di accusarlo di imprudenza , non bisogna lasciare la picozza nello zaino , camminare con i bastoncini é un vizio , un bel vizio aiuta a tenere una buona postura e decisamente meglio di camminare come il gobbo di Frankenstein jr ( persone di 1.80 dovrebbero avere picozza da 90 cm per applicare la tecnica di progressione da manuale , vedere persone che ci provano su pendii al10% con una martella ricurva da ghiaccio é grottesco ) ma la picozza vuole sempre a portata di mano , alla valdostana oppure alla cinta , trovate il modo che meno vi molesta e soprattutto che non sia pericolosa in caso di scivolata , la fedele picca può salvarci la vita , ma anche farvi molto male essendo un oggetto contundente , le soluzioni sono tante commerciali o DIY , un grandissimo scalatore di mia conoscenza le aveva minute di velcro super forte e le appiccava all imbrago con un gesto degno dell uomo ragno , io la porto nel portasci dello zaino perché metto la racchetta alla valdostana quando devo impugnarla , trovare il modo che più vi aggrada e che non sia ulteriore rischio in caso di caduta ma deve essere sempre pronta ….avete mai visto John Wayne staccare la pistola da uno zaino ? Un motociclista montare la saponetta prima di una piega ? O un parrucchiere tenere le forbici in cantina ?

