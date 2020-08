Aprirà a settembre il cantiere per il recupero dell’ex-Mercato deI Fiori

Particolare attenzione alla ottimizzazione dell’acustica per gli spettacoli futuri

In questi giorni si sono svolti a Pescia due importanti incontri legati al recupero della struttura dell’ex Mercato dei Fiori. Il primo ha visto l’amministrazione comunale e i tecnici dell’ente incontrare la ditta appaltatrice Mannucci srl di Firenze per la consegna formale dei lavori e la definizione del cronoprogramma degli stessi, con la previsione, definiti tutti gli atti formali, dell’apertura del cantiere entro la fine del mese di settembre.

Il secondo incontro è avvenuto con il tecnico incaricato dell’acustica per la verifica dei requisiti e degli interventi necessari a garantire una buona diffusione del suono all’interno della struttura , problema non di poco conto vista la tipologia dell’immobile e la sua dimensione, anche e soprattutto in relazione all’obbiettivo della polifunzionalita’ (spettacoli, musica, convegni, e via dicendo) della stessa.

Alla definizione di questi importanti passaggi hanno partecipato il sindaco Oreste Giurlani e l’assessore ai lavori pubblici Aldo Morelli. Particolarmente soddisfatto il primo cittadino :” Il rilancio di Pescia passa attraverso il recupero di strutture che ne hanno fatto la storia e appartengono alla memoria della comunita’, purtroppo abbandonate per decenni, edifici che hanno anche un grande valore architettonico, storico e culturale. Recuperarle significa anche ridare slancio al centro e all’intero sistema economico territoriale, con grande vantaggio per tutti”

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale c’è anche, a recupero completato, di valutare approfonditamente la possibilità di una nuova Biennale del Fiore, evento che non si celebra da molti anni.