Aprile è il mese in cui torna il cuculo, che ricomincia a far sentire il suo canto.

Il Cuculo è il re dei boschi, il suo appello significa Primavera.

Questo uccello è protagonista di varie usanze e forme rituali: dal numero dei suoi versi le fanciulle traevano il pronostico su quanti anni mancavano al matrimonio, mentre i vecchi quanti ne mancavano alla morte. Un’altra tradizione vuole che la prima volta che si sente il suo canto si debbano avere in tasca degli spiccioli, perchè si avveri il suo augurio di buona fortuna. L’arrivo del cuculo è annuncio dei lavori in campagna: ” Quand è chenta e’ coc, u j è da fè par tott” ( Quando canta il cuculo, c’è da fare per tutti)