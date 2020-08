Apre oggi a Lucca la prima edizione del Festival Luccacittadicarta2020.

I nostri migliori auguri di lunga vita a questo nuovo appuntamento culturale!

“Lucca città di Carta” è un festival culturale di respiro nazionale dedicato interamente ai libri e alla carta che si terrà nella splendida cornice storica del Real Collegio di Lucca, a INGRESSO LIBERO. Già al suo esordio, la rassegna si presenta come un salotto culturale permanente, un punto di riferimento per intellettuali, scrittori, editori e artisti che trovino nel festival il loro punto di incontro e di scambio annuale. Un evento che mancava in una città come Lucca, ricca di storia e di cultura e già nota al grande pubblico grazie a eventi di portata mondiale.