Fornoli (Bagni di Lucca), 22 giugno 2022 – ​​​​​Verrà effettuato nel corso del prossimo fine settimana (a partire da venerdì 24 giugno) il trasloco del centro socio sanitario di Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, nella nuova moderna sede nella zona di Piazza Aldo Moro.

Nei giorni di venerdì 24 giugno, data del trasloco, e di lunedì 27 giugno, per la verifica sul corretto funzionamento di tutti gli applicativi e sistemi, verranno temporaneamente sospese le attività garantite nella struttura (CUP, prelievi ambulatori specialistici etc), che riprenderanno regolarmente a partire da martedì 28 giugno nella nuova sede.

L’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa per eventuali disagi in questi giorni di trasferimento dei servizi ma ricorda che, grazie a questo intervento, i cittadini avranno a disposizione nei prossimi anni una Casa della Salute moderna, tecnologicamente avanzata e completamente accessibile, perfettamente in linea con le indicazioni del PNRR e del decreto Balduzzi, che sarà a servizio di tutta la Valle del Serchio e in maniera particolare di Bagni di Lucca e comuni limitrofi.

Con l’apertura del distretto di Fornoli si completa, tra l’altro, un processo di miglioramento dei presidi socio-sanitari della Valle del Serchio che ha visto nel tempo l’adeguamento o la realizzazione di vari centri socio-sanitari in Mediavalle e Garfagnana.

In allegato alcune immagini della nuova Casa della Salute di Fornoli