APRE LA BIGLIETTERIA DI LUCCA COMICS & GAMES 2023

Dopo gli 80.135 ingressi venduti in modalità early bird,

al via la vendita dei biglietti e abbonamenti per il community event più atteso dell’anno. Prosegue anche la vendita dei biglietti per i concerti serali.

Lucca, 05 settembre 2023 – Apre ufficialmente la vendita dei biglietti di TOGETHER, edizione 2023 di Lucca Comics & Games: dopo gli oltre 80.135 ingressi venduti in modalità early bird – pensata per dare opportunità agevolate ai più fedeli visitatori del festival – da oggi alle ore 15.00 sarà possibile acquistare biglietti giornalieri e abbonamenti fino al raggiungimento di un massimo di 80.000 biglietti al giorno.

Numerose le novità di questa edizione, pensate per migliorare l’esperienza di tutti i partecipanti, dei gruppi e delle famiglie, garantendo un’esperienza di acquisto dedicata.

I gruppi e le comitive composte da almeno 20 persone possono accedere al sito dedicato comitive.luccacomicsandgames.com per l’acquisto a prezzo ridotto e l’invio con un’unica spedizione – effettuata al/alla responsabile del gruppo – dei biglietti giornalieri e dei relativi braccialetti. Al raggiungimento delle 20 persone sarà fornito un biglietto omaggio (il 21esimo). Con questa modalità non sarà necessario accedere ai Welcome Desk per il ritiro dei braccialetti.

Le persone con disabilità possono ricevere anticipatamente i biglietti omaggio (giornalieri), accedendo al sito senzabarriere.luccacomicsandgames.com. Nel sito dovrà essere inserita la documentazione richiesta che attesta l’invalidità e sarà possibile accedere a diverse opzioni:

omaggio giornaliero con stampa a casa (print@home), oppure omaggio giornaliero con stampa a casa (print@home) e acquisto di un ridotto per l’accompagnatore (queste opzioni prevedono il ritiro del braccialetto presso i Welcome Desk durante i giorni del festival),

omaggio giornaliero in modalità Salta il Welcome Desk, oppure omaggio giornaliero in modalità Salta il Welcome Desk e acquisto di un ridotto per l’accompagnatore (queste opzioni prevedono l’invio di biglietto/i e braccialetto/i direttamente a casa, pagando il prezzo della spedizione indicato sul sito).

Questa opportunità si aggiunge alla possibilità, durante i giorni del festival, di richiedere direttamente in loco – presso le biglietterie o la Croce Verde di Lucca – i biglietti giornalieri omaggio per le persone con disabilità e l’eventuale ridotto per chi accompagna. Questa opzione sarà sempre garantita anche qualora gli 80.000 biglietti giornalieri previsti fossero esauriti.

I bambini nati dal 1° gennaio 2014 entrano gratuitamente, accompagnati da almeno un adulto provvisto di biglietto/abbonamento e braccialetto. Durante il festival, presso i Welcome Desk e il Family Palace, sarà possibile ritirare gratuitamente un braccialetto speciale pensato per i bambini sotto i 10 anni, con indicato il numero della protezione civile.

I Welcome Desk saranno 6 e saranno visibili nella mappa che sarà pubblicata nel sito www.luccacomicsandgames.com nelle prossime settimane. Chi ha acquistato un abbonamento o biglietti singoli per più giornate, potrà ritirare tutti i relativi braccialetti direttamente al primo passaggio presso i Welcome Desk, senza necessità di tornare i giorni successivi. Ogni giornata sarà identificata da un braccialetto di uno specifico colore, necessario per entrare in tutte le aree a pagamento del festival.

Nei prossimi giorni saranno attivati anche i servizi di prenotazione dei parcheggi gestiti dalla società Metro, con cui Lucca Comics & Games collabora, tramite il sito eventi.parcheggilucca.it

Resta valida anche nel 2023 l’opzione Eventi in Bus, che prevede di poter acquistare il biglietto giornaliero abbinato al viaggio da/per Lucca. Questa opzione include anche il relativo braccialetto, senza necessità di passare dai Welcome Desk. Il sito dedicato è www.eventinbus.com/artisti/lucca-comics-games_296.html

Continua anche la vendita dei biglietti dei concerti serali, la LC&G Music Tent (la nuova venue dedicata esclusivamente al programma Music) ospiterà un programma pomeridiano e serale, per tutti i cinque giorni di manifestazione.

Nel pomeriggio si potrà accedere agli spettacoli solo con il biglietto del festival, mentre per i concerti serali – con accesso dalle 20.30 e inizio spettacolo alle 21.30 – sono previsti ticket a parte, acquistabili fino ad esaurimento posti, con uno sconto per chi entrerà in possesso di un titolo di accesso a Lucca Comics & Games 2023.

I possessori dei biglietti Early Bird (i biglietti di Lucca Comics & Games 2023 acquistati in promozione tra il 10 e il 24 luglio) potranno godere dello sconto sul costo del biglietto del concerto: per maggiori informazioni basterà inviare una mail all’indirizzo ticketing@luccacomicsandgames.com

Chiunque volesse acquistare il biglietto del concerto in modalità stampa@casa in combo con il biglietto del festival potrà scegliere di acquistare anche il servizio Salta il Welcome Desk e ricevere a casa il biglietto del concerto, il biglietto di Lucca Comics & Games e il braccialetto.

I biglietti dei concerti, ovviamente, potranno essere acquistati separatamente, a prezzo intero in modalità stampa@casa o ETicket, senza necessità di acquistare il biglietto del festival.

Per conoscere il programma Music si invita a consultare il sito www.luccacomicsandgames.com/it/2023/music/

Tutte le novità che riguardano la prossima edizione di Lucca Comics & Games (dal 1° al 5 novembre) sono pubblicate costantemente sul sito e sui canali social della manifestazione, ma il prossimo grande momento di annunci è previsto per giovedì 28 settembre, con l’attesissima conferenza stampa finale.

DETTAGLI BIGLIETTERIA

I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili sul sito

www.ticketone.it/LuccaCG23

Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni ‘biglietti’ e ‘FAQ’ del sito.

Ogni persona (account abbinato) potrà acquistare fino a un massimo 5 biglietti: dopo l’acquisto non sarà possibile cambiare data o chiedere il rimborso, ma eventualmente si potrà mettere in vendita il proprio biglietto attraverso l’area dedicata Rivendita di Ticketone (fanSALE.it).

I braccialetti – necessari per entrare nelle diverse aree del community event – potranno essere ritirati ai Welcome Desk presentando i biglietti e, in caso di acquisto di biglietti per più giornate, saranno consegnati tutti insieme in un’unica soluzione. Torna la possibilità di accedere al servizio Salta il Welcome Desk (acquistabile solo fino al 18 ottobre): con una spesa aggiuntiva di € 9,99 sarà possibile ricevere i braccialetti direttamente a casa (per gli acquisti fatti a partire dal 5 settembre).

Alcune aree del festival saranno accessibili anche senza biglietto e braccialetto: Family Palace, Self Area, Chiesa dei Servi (tavole originali e collezionismo) e chiaramente la passeggiata delle Mura urbane, ad eccezione dei padiglioni nei baluardi.