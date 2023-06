apre il primo info point dedicato al monumento simbolo di Lucca

Svolta per le Mura, apre il primo info point dedicato al monumento simbolo di Lucca: inaugurazione sabato 10 giugno

Gli assessori Santini e Barsanti:”Le Mura tornano finalmente al centro della vita e delle attività cittadine”

Sabato 10 giugno alle ore 11.30 è in programma l’inaugurazione ufficiale e aperta alla cittadinanza del nuovo info point sulle Mura di Lucca, presso il Castello di Porta San Donato, che svolgerà una funzione centrale per i cittadini e per la promozione delle Mura.

Si tratta di un punto fisico che sarà gestito direttamente dall’Ufficio Turismo e Sport del Comune di Lucca per coordinare tutte le attività organizzate sulla cerchia urbana, in collaborazione con i soggetti interessati del territorio. Al Castello di Porta San Donato avranno luogo attività relative alla valorizzazione del monumento, attività turistico-culturali e sportive.

L’info point sarà luogo di riferimento anche per l’organizzazione di importanti convegni e rappresenterà uno strutturato centro di accoglienza per i turisti, che qui troveranno materiale informativo e interattivo, itinerari e approfondimenti storici legati alle Mura e ai sotterranei, uno schermo che proietterà immagini e una cartina interamente dedicata alla cerchia urbana, supervisionata da Roberta Martinelli, nota storica e membra del comitato scientifico.

“Per la prima volta nella storia il monumento simbolo della città avrà un info point dedicato – afferma l’assessore con delega alla tutela e valorizzazione delle Mura, Remo Santini – Un’azione che, dopo l’istituzione del comitato scientifico per la valorizzazione delle Mura, prosegue nell’intento di una strategia di sviluppo e promozione che coinvolgerà tutta la cittadinanza, utilizzando il nostro parco più bello come veicolo della città verso il mondo”.

Anche l’ufficio Sport del Comune di Lucca presidierà la struttura, che diverrà così riferimento per le associazioni del territorio, per la Consulta dello Sport e fulcro delle attività ludico-sportive che si svolgeranno sulla cinta muraria.

“E’ notevole la soddisfazione per la nuova destinazione di questo edificio – commenta l’assessore allo sport Fabio Barsanti – che rappresenterà un centro strategico per le attività sportive e turistiche ed un vero e proprio punto di riferimento per tutti i cittadini. Un’inversione di tendenza volta alla valorizzazione del nostro monumento più noto, che torna finalmente al centro della vita sportiva cittadina e non solo”.

L’info point sulle Mura, a partire da sabato 10 giugno, sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 con orario continuato. Personale incaricato del Comune di Lucca sarà sempre a disposizione di cittadini e visitatori per fornire materiale, indicazioni utili o supporto per l’organizzazione di convegni, conferenze e attività varie.