Apre il Luna Park in sicurezza: obbligo di mascherine, igenizzazioni e limitazioni per alcol e bevande in contenitori rigidi

Sarà inaugurata questa sera (sabato 22 agosto) l’edizione 2020 del Luna Park di piazzale Don Baroni, il primo evento in ordine cronologico del Settembre Lucchese. Un appuntamento a cui l’amministrazione comunale ha lavorato da tempo, con le altre istituzioni territoriali competenti, per rispettare tutte le precauzioni di sicurezza e consentire sia al pubblico che agli operatori di non rinunciare, in un anno particolarmente difficile, a uno dei luoghi più popolari della tradizione cittadina.

L’amministrazione comunale ha predisposto due ordinanze valide dal 22 agosto al 30 settembre che permetteranno lo svolgimento del tradizionale parco divertimenti in sicurezza. Come previsto dal decreto del Governo per i luoghi dove possono verificarsi assembramenti, è richiesto l’uso delle mascherine dalle ore 18.00 fino alle ore 6.00 in tutta l’area di piazzale Don Baroni; i titolari delle attività incluse nel luna park dovranno sanificare il più possibile nel corso della giornata superfici e strutture delle attrazioni e dovranno garantire un servizio di controllo dell’applicazione delle disposizioni di sicurezza agli ingressi e nell’area della manifestazione.

Inoltre nell’area del piazzale Don Baroni e in quella compresa fra via Barsanti e Matteucci, via Carlo Del Prete, via delle Tagliate fino all’altezza del Cimitero urbano (con esclusione per gli esercizi di media e grande distribuzione) sempre dal 22 agosto al 30 settembre dalle ore 19 fino all’orario di chiusura del Luna Park è vietata la vendita, la somministrazione e l’asporto di alimenti e bevande in contenitori rigidi di metallo o vetro ed è vietata la detenzione a fini di consumo di bevande in contenitori rigidi ed in particolare di quelle con contenuto alcolico superiore al 5 per cento. Nello stesso periodo e negli stessi luoghi dalle ore 22 fino all’orario di chiusura della manifestazione è vietata la vendita, somministrazione e asporto di bevande con contenuto di alcol superiore al 5 per cento del volume.