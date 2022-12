Apre a gennaio il TD Lemon 900: il nuovo originale locale di Marco Zucconi

Apre a gennaio il TD Lemon 900: il nuovo originale locale di Marco Zucconi

Una grande novità all’insegna del gusto e dell’intrattenimento, destinata a diventare un punto di riferimento nel panorama lucchese e non solo

Lucca, 29 dicembre 2022. Cocktail, food e intrattenimento musicale: saranno questi gli ingredienti principali della nuova straordinaria opportunità nel panorama dei locali lucchesi che aprirà al pubblico nel mese di gennaio. La proposta, del tutto diversa da quelle già presenti in lucchesia e dintorni, si svilupperà negli spazi di via Nazario Sauro, al civico 513, nella zona degli ex Macelli, e sarà frutto dell’intuito imprenditoriale di Marco Zucconi, già titolare dei noti locali Celide e Guzman alle porte della città e della pizzeria Zi’Meo a Castelvecchio Pascoli.

Il nuovo locale si chiamerà TD Lemon 900, in onore del protagonista del libro Novecento di Alessandro Baricco, al quale ha poi fatto seguito il film diretto da Giuseppe Tornatore, La leggenda del pianista sull’Oceano. Un nome che non è certo casuale perché vuole omaggiare il grande tema al centro di tutta l’idea: la musica, a cui anche il personaggio letterario è strettamente legato. Del resto, Marco Zucconi, non è nuovo alle scelte di nomi in ambito letterario: Guzman, infatti, è il nome del protagonista di un altro romanzo, La donna dei fiori di carta, di Donato Carrisi.

Per la sua nuova scommessa, però Zucconi ha creato un ambiente del tutto particolare, sul modello degli Speakeasy: locali riservati, ma di grande impatto per le esperienze culinarie e artistiche che vi si possono trovare. Se da un lato, infatti, il TD Lemon 900 propone uno spazio disteso, dove gli avventori possano sentirsi a proprio agio e lasciarsi avvolgere da un’atmosfera sospesa, dall’altro, consente loro di farsi travolgere dall’intensa varietà di cocktail ricercati e raffinati preparati dal bartender dal curriculum internazionale, Tobia Serafini; dai numerosi momenti di intrattenimento di alto livello che accompagneranno ogni serata; dall’amore per il cibo, preparato con attenzione e cura dalle mani di chef Zucconi.

In una prima fase, infatti, la cena, sarà deliziata da performance o spettacoli sul modello dello “dinner show”, ma l’importante novità si realizzerà con il “cambio d’abito” che il locale metterà in scena dalle 22,30 in poi. Da quell’ora, il vero protagonista sarà l’intrattenimento. Una volta sparecchiato, infatti, il TD lemon 900 si trasformerà in un luogo di divertimento di qualità, un posto dove dimenticare il tran tran della vita quotidiana e lasciarsi trasportare da un mood esclusivo.

Durante l’inverno, si potrà usufruire degli ampi spazi interni, ma già Zucconi sta studiando una speciale proposta per l’estate da realizzare nel giardino sul retro.

La parola d’ordine è, dunque, eccellenza, unita all’originalità e al piacere per l’intrattenimento, in un mix di evasione e mistero, tra il sapore retrò e il tocco della modernità. Elementi perfetti che, a partire da gennaio, daranno vita a un format inedito per il territorio, in grado di fondere gusto, cultura, arte e benessere in un unico locale, destinato, in tutta la sua completezza e varietà, a diventare un punto di riferimento nel panorama lucchese e non solo.

Per maggiori informazioni: info@tdlemon900.it