GALLICANO – Una bella novità nell’ambito dei servizi offerti ai cittadini quella di Gallicano dove ha aperto i battenti un ufficio di prossimità, servizio gratuito che avvicina la giustizia alla Vallata. Sono tante le cose che si potranno fare tramite questo ufficio: dalle pratiche per l’amministrazione di sostegno, alla nomina di un curatore speciale; ad avere consulenza e supporto su tante pratiche.

Ad inaugurarlo, insieme al presidente del Tribunale di Lucca, Gerardo Boragine, al consigliere regionale Mario Puppa e a tante altre autorità civili e militari i, il sindaco di Gallicano David Saisi, soddisfatto di un servizio che avvicina giustizia e territorio.

Dopo l’inaugurazione nella sala consiliare gli interventi delle autorità tra le quali in video conferenza il presidente della corte di appello di Firenze, Alessandro Nencini.

A presentare il servizio è stata invece l’assessora Silvia Lucchesi.

Il presidente del Tribunale di Lucca, parlando di Gallicano e del suo ufficio, lo ha indicato come modello da esportare in altre aree della provincia per la sua piena operatività