Ecco il prossimo appuntamento su Instagram con “La Diretta Aggiornata” in programma Mercoledì 7 Ottobre, alle 19, di cui sarà ospite Sofia Ancillotti. La pittrice interverrà da Larciano in merito all’interesse sulla progettazione, che sta approfondendo all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, e sul rapporto con i social relativamente alla materia creativa.

Alcune anticipazioni:

L’ATTIVITA’ ARTISTICA DI SOFIA ANCILLOTTI A “LA DIRETTA AGGIORNATA”

