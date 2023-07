appuntamento con un grande classico: “Biancaneve” nell’eccezionale rivisitazionedel teatro di figura Tieffeu di Perugia

Il teatro di figura porta in scena un classico per tutte le età: Biancaneve. Ancora un appuntamento all’insegna della bellezza con il Lucca Teatro Festival – “Che cosa sono le nuvole?”, la rassegna di teatro per le famiglie con spettacoli ad ingresso libero, realizzata da La Cattiva Compagnia con il contributo di Comune di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Domani sera (martedì 18 luglio 2023) alle ore 21,30, nel cortile del Centro Culturale Agorà di Lucca (ingresso da via delle Trombe) arriva BIANCANEVE, nuova produzione di Tieffeu, teatro di figura di Perugia, che da più di trent’anni porta avanti la valorizzazione della fiaba.

Un grande libro fa da cornice alla storia, dove gli scenari si aprono a pop up e danno vita alle ambientazioni e alle figure da tavolo. I personaggi della fiaba rivelano la contrapposizione tra i vizi e le virtù: dalla regina che ha perso il primato della bellezza e abituata alle cattive abitudini che la tormentano, si camuffa in una perfida strega per riconquistare ciò che non ha più; a Biancaneve, pura d’animo, cede comunque alla tentazione di gustare una bella mela; al principe stanco dall’essere circondato nella vita di corte dagli artificiosi convenevoli, si innamora delle virtù della candida Biancaneve. Fanno da contraltare dei personaggi che seppur sono l’emblema dell’immaginario fiabesco, rappresentano la bocca della verità, e allora abbiamo uno

specchio che “rispecchia” gli aspetti obiettivi della realtà e che però non si è disposti ad accettarli e i grotteschi nani del bosco che cercano di aiutare e proteggere la protagonista dalle tentazioni che

sono sempre in agguato e a portata di mano.

Di e con Giancarlo Vulpes, scenografia e figure di Ada Mirabassi, progettazione Pop up di Rossana Tabacchini.

In collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi.

Tutti gli spettacoli e i laboratori sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: prenotazioni@luccateatrofestival.it

La manifestazione conta anche il patrocinio di Provincia di Lucca, Fondazione Toscana Spettacolo, organizzato in collaborazione con Comune di Lucca (Centro Culturale Agorà-Biblioteca Ragazzi), Comune di Porcari (Biblioteca Comunale -Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara), Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Comune di Pieve Fosciana, F.I.T.A. – Comitato Provinciale di Lucca, Scuolina Raggi di Sole, Unicef– Comitato Provinciale di Lucca e Real Collegio.

ECCO I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 25 luglio 2023 ore 21,30 nel cortile del Centro Culturale Agorà – Lucca: UN CASTELLO DI CARTE

in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi

Giovedì 27 luglio 2023 ore 21,30 Chiostro Santa Caterina, Real Collegio – Lucca: IL MAGO E LA VALIGIA

in collaborazione con Real Collegio Estate.

Venerdì 28 luglio 2023 dalle 17 alle ore 18,45 LABORATORIO CREATIVO – VENERDÌ A REGOLA D’ARTE alla biblioteca comunale di Porcari: SOULAGES L’ARTISTA DEL NERO in collaborazione con Comune di Porcari e Biblioteca Comunale.

LABORATORIO TEATRALE per ragazzi: da Lunedì 31 luglio a Venerdì 4 agosto 2023 dalle ore 10 alle ore 13 all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari UNO, NESSUNO O CENTO DI ME, in collaborazione con Comune di Porcari e e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

Martedì 1 agosto 2023 ore 21,30 nel cortile del Centro Culturale Agorà di Lucca: STRAVAGARTE in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi

Venerdì 4 agosto 2023 dalle ore 17 alle ore 18,45 LABORATORIO CREATIVO – VENERDÌ A REGOLA D’ARTE alla Biblioteca Comunale – Porcari DADANIMALI in collaborazione con Comune di Porcari e Biblioteca Comunale.

Sabato 5 agosto 2023 ore 21,30 STREET FEST – FAMIGLIE IN FESTA in piazza del Popolo a Ponte a Moriano – Lucca: LA BATTAGLIA DEI CUSCINI

Per i bambini e i ragazzi anche la possibilità di partecipare a due percorsi laboratoriali che attraverso il gioco e il teatro insegnano ad apprendere e a socializzare con i compagni. I laboratori creativi VENERDÌ A REGOLA D’ARTE dalle 17 alle 18,45 nei giorni 30 giugno, 7 e 14 luglio 2023 nel chiostro della Biblioteca Agorà a Lucca e il 28 luglio e 4 agosto 2023 alla Biblioteca Comunale a Porcari (massimo 18 bambini a laboratorio – età 6/11); e il laboratorio teatrale UNO, NESSUNO O CENTO DI ME dal 31 luglio a venerdì 4 agosto all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari, dalle ore 10 alle 13 (massimo 20 ragazzi) età 12/17 anni. Per i laboratori è necessario iscriversi,

compilando il modulo che trovate su www.luccateatrofestival.it e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica prenotazioni@luccateatrofestival.it

Tutti gli eventi sono ad ingresso o partecipazione GRATUITA

L’ingresso agli Spettacoli è consentito fino ad esaurimento posti, SI CONSIGLIA la prenotazione

scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: prenotazioni@luccateatrofestival.it

Per i Laboratori Creativi e Teatrale è OBBLIGATORIO iscriversi,

compilando il modulo che trovate su www.luccateatrofestival.it

e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica prenotazioni@luccateatrofestival.it

www.luccateatrofestival.it

facebook.com/luccateatrofestival