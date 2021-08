Appuntamento con l’Istituto Storico Lucchese sabato 14 agosto in piazza del Comune a Pontestazzemese

Appuntamento con l’Istituto Storico Lucchese sabato 14 agosto in piazza del Comune a Pontestazzemese

SABATO 14 AGOSTO 2021 ORE 18 Piazza Europa (piazza del Comune di Stazzema) Pontestazzemese Appuntamento con la rassegna dell’Istituto Storico Lucchese sezione Versilia Incontri sul Vernacolo Versiliese “… andar a véglio in Versiglia” uno degli interessanti e curiosi appuntamenti promossi dalla sezione Versilia Storica dell’Istituto Storico Lucchese sul vernacolo versiliese, con lo scopo di raccogliere quei vocaboli e modi di dire propri della nostra parlata, che persistono nel quotidiano dialogare della gente, nonostante la dispersione causata dal linguaggio globale. Intervengono: Elena Carducci, Giuseppina Catelani, Gemma Giannotti, Carla Mazzucchelli, Maria Teresa Sacchelli, Walter Bandelloni, Enrico Baldi e Luigi Santini. Gli autentici confini della VERSILIA attuale (quella privilegiata dal LODO DI LEONE X) li puoi conoscere in due maniere, tutte e due simbolo della sua storia: scrutando con attenzione la cartina geografica che ne mostra il territorio, coi suoi monti e le loro acque; l’altra chiudendo invece gli occhi e percorrendo a piedi il territorio per ascoltare con attenzione la parlata della sua gente, quella che incontri lungo le strade, i sentieri ed i mercati: quando noti la differenza, sai di averne varcato il confine. Il DIALETTO VERSILIESE si è forgiato autonomamente su un’educazione che il suo popolo ha ricevuto dalla storia e da una vita quotidiana strettamente legata alla TERRA, al MARE, al MARMO, alle MINIERE e al PICCOLO COMMERCIO.

Per partecipare all’incontro è necessaria la prenotazione. Inviare una mail a versiliahistorica@gmail.com specificando nome, cognome e numero dei partecipanti. Riceverete una mail di conferma della prenotazione. Oppure contattare il numero 333 6421066, dalle ore 20 alle 21.

“Con i quattro appuntamenti sul vernacolo versiliese, ciascuno realizzato nei quattro Comuni, «Versilia Storica» ha inteso stimolare, sotto il segno dell’amicizia e del divertimento, la raccolta dei vocaboli, modi di dire e composizioni propri della nostra parlata”, commenta il Presidente della sezione versiliese dott. Luigi Santini, “ L’obiettivo finale è quello di promuovere, con uno studio nuovo e appropriato, la revisione di tutte le ricerche finora compiute sul nostro vernacolo per consegnare alle future generazioni una fedele testimonianza del nostro modo di essere e di rapportarci, che persiste nonostante la dispersione causata dal linguaggio globale. Il nostro vernacolo si è autonomamente formato nel corso dei secoli fin dall’emanazione del Lodo di papa Leone X del 1513 che – separando il territorio di “Pietrasanta e sue adiacenze” – ha dato vita alla moderna Versilia dei quattro Comuni, irrorata da un solo fiume che ne porta il nome e diversificata politicamente dalle regioni circostanti, la Lunigiana, la Garfagnana e la Lucchesia con Camaiore, Viareggio e Massarosa. L’impegno di «Versilia Storica» nella salvaguardia di questo valore culturale primario della nostra gente si aggiunge a quello compiuto da molti studiosi che ci hanno preceduto a partire dall’Ottocento e portato fino a noi dalle varie compagnie dialettali tuttora esistenti – vivaci e spumeggianti – e, con particolare importanza e valore simbolico, dal premio dialettale intitolato al grande Silvano Alessandrini”.

Stazzema, 13 agosto 2021