APPUNTAMENTO CON LETTURE AL PARCO NEL GIARDINO DELLA PRIMARIA DI SPIANATE

ALTOPASCIO, 10 ottobre 2022 – Un pomeriggio alla scoperta dei libri, di storie e favole: giovedì 13 ottobre, dalle 16.30 alle 17.30, arriva ad Altopascio “Letture al parco”. L’appuntamento, curato dai volontari di Nati per Leggere, insieme agli assessorati alle politiche turistico-culturali e al welfare e pubblica istruzione, insieme all’associazione Teatro Alchémia di Badia Pozzeveri, è nel giardino della scuola primaria “B.Nardi” di Spianate (piazza S.Michele, 1).

L’incontro è a ingresso libero e aperto ai bambini dai 3 ai 6 anni e ai loro familiari: insieme ai volontari sarà possibile scoprire la meraviglia delle letture ad alta voce, in un viaggio che conduce verso l’amore per i libri e le storie. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella palestra della scuola primaria.

Per partecipare è necessario prenotarsi, scrivendo una mail a crescerelettori@comune. altopascio.lu.it indicando il nome e il cognome del bambino, la data di nascita e il proprio numero di telefono.