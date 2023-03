Appuntamento con l’arte della ceramica insieme alla Cooperativa La Luce

Appuntamento con l’arte della ceramica insieme alla Cooperativa La Luce

Dal 16 marzo al 13 aprile, nell’ambito del progetto “Piccola Artemisia Cresce”, si potrà partecipare gratis al laboratorio creativo ed esperienziale rivolto agli adulti

Lucca, 8 marzo 2023. C’è anche la Cooperativa sociale La Luce tra gli enti organizzatori delle iniziative in programma nell’ambito del progetto “Piccola Artemisia Cresce”, promosso dal Comune di Capannori, con l’intento di offrire percorsi ludici ed educativi ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie. Un impegno che la Cooperativa La Luce ha deciso di accettare e condividere con altre realtà e associazioni del territorio, per l’importanza che, percorsi di questo genere, dedicati alla cittadinanza, rivestono dal punto di vista della socializzazione, della tutela, del benessere e del supporto psico-emotivo.

In questo contesto si inserisce, infatti, la proposta della Cooperativa sociale La Luce con il Laboratorio di Ceramica tenuto da Matteo Guidi. Un corso interamente gratuito e rivolto agli adulti, che si svolgerà per cinque giovedì consecutivi dal 16 marzo al 13 aprile, dalle 18,30 alle 20,30 nella sede della Piccola Artemisia (via Guido Rossa, Capannori).

Grazie alle tecniche che verranno affrontate nel corso degli incontri, ciascun partecipante potrà realizzare il suo oggetto colorato e cotto, esclusivamente frutto della sua fantasia, del suo talento, dell’estro e della creatività.

Non sarà però soltanto il manufatto in sé ad assumere un ruolo centrale nell’attività, ma il bellissimo viaggio tra relazione, sviluppo e autostima che saranno portati a compiere tutti coloro che intenderanno cimentarsi nelle attività del Laboratorio. Il processo di lavorazione della ceramica, del resto, è una autentica forma di espressione di idee, vissuti ed emozioni, attraverso un linguaggio diverso da quello a cui siamo abituati. Consente di accrescere l’autoconsapevolezza e l’inclusione, aiuta a riappropriarsi di sé e del proprio tempo, ad ascoltarsi e a fidarsi del proprio intuito e rappresenta un’esperienza sensoriale e motoria di grande valore.

Per partecipare al corso, sarà necessario fare richiesta scrivendo una email all’indirizzo info@cooperativalaluce.com, comunicando nome, cognome e un recapito telefonico.