appuntamento con la Befana di Aquilea

alla Fabbrica del Natale- ex museo del fumetto

Per la gioia di tutti i bambini, domani (6 gennaio) la Befana di Aquilea arriverà in città e alle 15.30 si fermerà all’ex museo del fumetto, accompagnata dal coro con canzoni e musiche originali e tanti dolcetti per i più piccoli. La Befana, a cura del comitato di Aquilea, fa parte delle iniziative della Fabbrica del Natale, volute dall’amministrazione comunale per allietare le giornate di festa e promosse assieme alle tante associazioni di volontariato locale.