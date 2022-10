Appuntamenti al Puccini Museum: visite guidate e attività per famiglie e bambini

Lucca, 5 ottobre 2022 – Nuovi appuntamenti per conoscere il Maestro Giacomo Puccini in occasione di ARCHIVI.DOC, la giornata dedicata agli archivi delle dimore storiche dislocate nelle città e nelle province della Toscana e FAMU, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo.

Sabato 8 ottobre ARCHIVI.DOC giornata promossa da ADSI Toscana dedicata alla musica: un’occasione per presentare spartiti, canzoni, feste, corrispondenze con musicisti o artisti teatrali

negli archivi di famiglia tra filze, registri, cabrei, pergamene e diplomi di famiglie e di personalità toscane.

Il Puccini Museum, nell’ambito dell’iniziativa, organizza Carte musicali a Casa Puccini, due visite guidate a più voci alla scoperta delle carte musicali conservate nella Casa natale del Maestro Giacomo Puccini. Durante la visita sarà prestata particolare attenzione alle partiture e agli spartiti, manoscritti e a stampa e ad altri preziosi documenti che raccontano la creatività di questo grande compositore. Nel 2021 il Museo ha acquistato nuovi documenti, tra cui carte musicali ancora non esposte che verranno mostrate in occasione di questa visita, che sarà arricchita da letture e ascolti di musiche da un antico grammofono e dal vivo.

Vista la particolarità dell’iniziativa, le visite, che hanno una durata di circa un’ora e mezzo, si svolgono a museo chiuso nei seguenti orari: 17:00 e 18:30 e hanno un numero limitato di posti. Per info e prenotazioni (consigliata) tel. 0583 1900379 – visite@puccinimuseum.it.

Domenica 9 ottobre in occasione di FAMU, primo appuntamento con le attività per le famiglie e bambini del Puccini Museum è organizzata A caccia con Giacomo!. una caccia al tesoro nei luoghi pucciniani del centro storico di Lucca a cui possono partecipare grandi, piccini, gruppi di amici e famiglie. Il vincitore sarà colui che per primo scioglierà gli enigmi nascosti in città e riceverà un premio speciale. La partenza della caccia al tesoro sarà dalla biglietteria del Puccini Museum, in Piazza Cittadella, n 5 a Lucca alle ore 15:30.

L’evento è realizzato con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Superiore Istruzione “Sandro Pertini” di Lucca.

Consigliato per bambini dai 6 ai 11 anni. Durata due ore. Costo: € 7,00 per partecipante. Per tutti i bambini zainetto Puccini Museum e libro di Geronimo Stilton in omaggio. Prenotazione obbligatoria a tel. 0583 1900379 – visite@puccinimuseum.it

Prossimi appuntamenti:

Domenica 20 novembre ore 15:30 – Il piccolo Giacomo

Domenica 18 dicembre ore 15:30 – Ecco i regali di Parpignol!!

Domenica 15 gennaio ore 15:30 – C’era una volta a Parigi… la moda bohèmien!

Domenica 12 marzo ore 15:30 – Furto all’Opera!

Info e prenotazioni al numero 0583 1900379, visite@puccinimuseum.it o direttamente presso la biglietteria del Puccini Museum piazza Cittadella, 5 Lucca