Approvazione definitiva per il nuovo piano strutturale



Si è aperta con il ringraziamento a tutti i componenti della protezione civile comunale, pronunciato dal consigliere capogruppo della lista Pietrasanta prima di tutto, Daniele Taccola e con un minuto di silenzio in omaggio alle vittime dell’alluvione in Toscana, proposto dal vice presidente del consiglio e capogruppo Lega Antonio Tognini, la seduta dell’assemblea cittadina che si è svolta giovedì sera a palazzo comunale, in piazza Matteotti.

I lavori sono iniziati con la discussione del primo punto all’ordine del giorno, l’approvazione definitiva del piano strutturale. L’assessore a urbanistica ed edilizia, Ermanno Sorbo, ha ripercorso le tappe che dal 2019, superando anche le difficoltà dell’emergenza Covid, hanno portato alla stesura, adozione e approvazione del nuovo strumento di pianificazione territoriale, rimarcando come siano state contraddistinte da un confronto costante con ordini professionali, enti preposti e Sovrintendenza.

Dopo la discussione, alla quale hanno contribuito anche i tecnici comunali presenti in aula, l’approvazione dello strumento urbanistico è stata votata a maggioranza dei presenti (10 favorevoli, contrari i 5 consiglieri dell’opposizione): “Abbiamo concluso un lavoro lungo e impegnativo – così il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – anche grazie alla collaborazione dei consiglieri di opposizione in commissione urbanistica, oltre che al contributo fondamentale dei nostri professionisti e dell’architetto Riccardo Breschi, estensore di questo piano, ai quali va la mia personale gratitudine. Oggi Pietrasanta ha uno strumento moderno ed efficiente, che protegge i sistemi ambientali più delicati e garantisce sviluppo al territorio in ogni settore, dal residenziale all’artigianale ma solo all’interno del perimetro urbano già in essere. Il piano operativo, che arriverà in consiglio fra qualche mese, è un’altra partita su cui stanno lavorando già da tempo, con la serietà che li contraddistingue e in stretta sinergia con gli enti sovracomunali preposti, i nostri tecnici e l’assessore Sorbo, che torno a ringraziare”.

Dopo la presa d’atto, da parte del consiglio comunale, che non sono state prodotte osservazioni alla delibera di riadozione di quattro aree del piano operativo (due a Marina, una in zona Macelli e una al quartiere Africa), il vicesindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani ha introdotto la discussione sul previsionale 2024 e il pluriennale 2024-2026 dell’Azienda Speciale Farmaceutica, rimarcando l’incremento di fatturato della farmacia (+70 mila euro al 31 agosto 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022) e le potenzialità importanti da sviluppare, anche nella logistica, per erogare ulteriori servizi sanitari alla comunità e una migliore e maggiore esposizione dei prodotti. L’investimento previsto in tal senso è quantificato in circa 326 mila euro per opere edili, corpi illuminanti, arredamento e adeguamento delle componenti informatiche; la copertura finanziaria è ipotizzata tramite uso di liquidità aziendale e un finanziamento bancario, con un incremento del 5% sui ricavi previsto già dal 2024. Il progetto è stato presentato all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest per un parere preventivo, non obbligatorio ma consigliato. L’esito della votazione ha visto l’approvazione dei documenti contabili con 11 voti favorevoli e 4 contrari.

Nel corso della seduta sono stati eletti, a scrutinio segreto, i componenti del consiglio comunale per il comitato d’indirizzo del premio “Romano Cosci” (per la maggioranza Manuela Altemura e Antonio Tognini, per la minoranza Lorenzo Borzonasca) e per il Comitato dei Gemellaggi (Lora Santini in rappresentanza della maggioranza, Luca Mori per l’opposizione). Approvati anche lo schema di convenzione per il servizio tesoreria 2024-2028 e la costituzione della sede di segreteria comunale fra i Comuni di Pietrasanta e Pescaglia.