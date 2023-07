Approvato l’avviso per l’organizzazione di corsi sportivi comunali

le associazioni hanno tempo fino al 28 agosto per partecipare

Pubblicato questa mattina l’avviso pubblico destinato ad associazione e società sportive dilettantistiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi sportivi comunali delle stagioni 2023-2024 e 2024-2025. I corsi previsti dall’amministrazione riguardano l’avviamento alle varie discipline sportive, attività psicomotoria per bambini in età prescolare e scolare, ginnastica per adulti e per la terza età e per le persone con disabilità. Possono partecipare al bando società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e affiliati del territorio e tutti gli affiliati CONI e CIP.

L’amministrazione comunale metterà a disposizione gratuitamente per lo svolgimento dei corsi – fuori dall’orario scolastico – la palestra grande e quella piccola della scuola media Chelini a San Vito, quelle delle primarie Donatelli a San Vito, Giusti e Don Milani a Sant’Anna, De Amicis a Santa Maria del Giudice; la palestra teatro e palestra della scuola media Carlo Del Prete a Sant’Anna, le palestre delle medie De Nobili a Santa maria a Colle, Da Vinci a San Concordio, Buonarroti a Ponte a Moriano, le palestre est e ovest al Palatagliate e il suo parterre (ma solo dalle 15:00 alle 17:00). Il Comune si farà inoltre carico delle spese per il pagamento delle utenze e per la pubblicazione del calendario dei corsi.

“I corsi sportivi comunali rappresentano la prima e più importante porta di accesso e di divulgazione sportiva del nostro territorio, capace di avvicinare giovani e giovanissimi a tante discipline – afferma l’assessore allo sport Fabio Barsanti – un’occasione di salute, socializzazione e di inclusione anche per i più grandi o per le persone della terza età. Abbiamo lavorato a un bando di breve e medio periodo che abbraccia due intere annate per dare maggiore continuità alle iniziative e migliore programmazione ai corsi ma anche per semplificare il lavoro alle associazioni sportive che mi auguro siano numerose a presentare progetti”.

Per partecipare alla selezione i soggetti interessati potranno scaricare nei prossimi giorni avviso e moduli dal sito web del comune, compilarli e inviarli assieme alla documentazione richiesta alla pec comune.lucca@postacert. toscana.it entro le ore 12 del 28 agosto 2023.